Projekt nowelizacji ustawy medialnej "anty-TVN" z poprawkami został przyjęty przez sejmową komisję kultury i środków przekazu. Na posiedzeniu wątpliwości wobec ustawy przekazał między innymi przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu. Chodzi o przepis przejściowy, dotyczący dostosowania się podmiotów do nowych przepisów po wejściu w życie ustawy. W dokumencie został on określony na 6 miesięcy, co według Biura jest okresem bardzo krótkim.

PiS idzie na zwarcie, chce to przegłosować, odwlekając w czasie. Będzie szukać może w Konfederacji sojuszników - uwaga Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy.