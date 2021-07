Zmiana klina podatkowego sprawi, że w kieszeniach podatników zostanie 8 mld zł. Ale pakiet zmian w ramach "Polskiego Ładu” jest znacznie szerszy, obejmuje między innymi różne ulgi, więc szacujemy, że w kieszeniach podatników zostanie łącznie ok. 14 mld zł – powiedział w środę minister finansów Tadeusz Kościński w "Sygnałach dnia" Programu 1 Polskiego Radia.

Tadeusz Kościński powiedział, że liczy, że dzięki podwyżce kwoty wolnej do 30 tys. zł część pracowników, którzy obecnie uzyskują dochody w szarej strefie, zdecyduje się z niej wyjść. Z kolei osoby, które nie podejmują pracy ze względu na wysoki klin podatkowy, zdaniem Kościńskiego mogą zdecydować się na wejście na rynek pracy.

Spodziewamy się, że dzięki "Polskiemu Ładowi" powstanie ok. 500 tys. miejsc pracy – powiedział minister finansów w Programie 1 Polskiego Radia.

Zastrzegł, że na zmianach zaplanowanych w "Polskim Ładzie" nie straci co najmniej 90 proc. podatników.

Z pozostałych 10 proc. aż 8 proc. to osoby, które zarabiają między 13 a 15 tys. zł. Dla nich zmiany będą oznaczać wzrost miesięcznie płaconych podatków o ok. 200 zł. Dopiero ci, którzy zarabiają między 30 a 50 tys. zł, stracą wyraźnie. Ale nie może być tak, że jeśli ktoś zarabia 8 tys. zł miesięcznie, to płaci 4 tys. zł składki zdrowotnej rocznie, jeśli jest pracodawcą, albo dwa razy więcej, jeśli jest zatrudniony na umowie o pracę – dodał Kościński.

Rozwój gospodarki

Jego zdaniem, na zmianach pracodawcy i przedsiębiorcy skorzystają, bo dzięki większym środkom w rękach mniej zarabiających, wzrośnie konsumpcja, co przełoży się na rozwój gospodarki.

Tak było w przypadku 500+. Ponieważ rodziny miały więcej pieniędzy, to wydawały więcej i gospodarka polska przez ostatnich kilka lat zachowywała się lepiej, dzięki czemu mogliśmy obniżyć dług publiczny o w stosunku do PKB o ok. 8 pkt. proc. – dodał Kościński.

Zapowiedział, że rząd jest zdecydowany, aby doprowadzić do likwidacji odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Takiego rozwiązania nie ma nigdzie w Europie – stwierdził Kościński.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

W poniedziałek projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych.

Tadeusz Kościński był pytany także o możliwość powtórzenia programu Polskiego Bonu Turystycznego, w ramach których rodzina otrzymuje 500 zł na każde dziecko, któremu przysługuje 500+.

Bon turystyczny to doskonałe narzędzie, aby pomóc gospodarce. I "Polski Ład" będzie miał taki sam efekt – zostawimy więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków, którzy będą mogli wydać więcej na urlop. Ale wolę iść w kierunku, w którym to konsument decyduje, czy lepiej wydawać więcej na urlop, czy na przykład kupić nowe meble do domu – stwierdził Tadeusz Kościński.