KPRM podkreśliło, że ostatnie miesiące to stale rosnąca popularność profilu zaufanego.

- Ma go już dokładnie 12 017 854 Polaków, z czego tylko od początku tego roku PZ założyło niemal 3,2 miliona osób. Rosnąca popularność profilu zaufanego to najlepszy wyznacznik i dowód na rosnące zainteresowanie Polaków sprawami urzędowymi, które można załatwiać przez internet. Jest ich coraz więcej. Budujemy zaufanie Polaków do e-administracji, przekonujemy ich, że warto korzystać z rozwiązań, które dostarczamy - wskazał minister ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński.

Gdzie założyć? Na przykład w banku

PZ to zbiór danych o nas samych, przypisany do naszego numeru PESEL. Dzięki niemu możemy potwierdzać swoją tożsamość w kontaktach z e-administracją. Najszybszym sposobem na założenie profilu zaufanego to wykorzystanie kanału bankowości elektronicznej. Można to zrobić przez PKO Bank Polski, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląskiego, Alior Bank, Millennium Bank, kilkaset banków spółdzielczych oraz platforma Envelo.

PZ można też założyć poprzez wypełnienie internetowego wniosku, ale w tym przypadku trzeba to potwierdzić w jednym z 1,5 tys. punktów.

Od czerwca kolejnym kanałem założenia PZ jest również wideospotkanie z urzędnikiem.

Bez wychodzenia z domu

Za pośrednictwem PZ można np. bez wychodzenia z domu zgłosić narodziny dziecka, zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu, zalogować się do e-usługi Twój e-PIT, czy zarejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19. Profil zaufany daje również możliwość zawnioskowania online o odpisy aktów stanu cywilnego, czy zameldować się lub wymeldować.

Profil zaufany powstał w 2011 r. Do 2016 r. korzystało z niego ok. 400 tysięcy osób. 25 lipca 2019 roku z PZ korzystało już ponad 4 mln osób, a rok później było to już blisko 7,5 mln.