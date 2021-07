"Wyznaczyliśmy dużo zachęt po to, żeby nakłonić jak największą ilość ludzi do szczepień jeśli czwarta fala dalej będzie zagrożeniem, to nie wykluczamy dalej idących kroków" - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty w Gdańsku.

W szczególności służba zdrowia powinna być chroniona, bo służą obywatelom. Obywatel musi mieć względną pewność, że nie zostanie zakażony przez lekarza, czy pielęgniarkę. Rozważamy wariant obowiązkowego szczepienia - powiedział premier.