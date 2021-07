Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o świadczenie 300 plus z programu "Dobry start". W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Reklama

Prezes ZUS: Przelano już 30 milionów złotych

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zwróciła uwagę, że rodzice i opiekunowie doskonale radzą sobie ze składaniem wniosków online i program "Dobry start" jest tego przykładem. Ci, którzy już to zrobili, powinni w najbliższym czasie sprawdzać stan konta – Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa sprawnie i wypłaca już świadczenia. W wielu przypadkach pozwoli to na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. To ważne wsparcie i spokojna głowa rodziców – podkreśliła Maląg.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że Zakład przelał już 30 mln zł w ramach programu "Dobry start". Środki te obejmują ok. 100 tys. dzieci – wskazała.

Zapewniła, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo dobrze radzi sobie z nowym zadaniem. Maksymalnie zautomatyzowaliśmy obsługę wniosków w ramach programu. Dzięki temu obecnie pracuje przy nim niewielka liczba pracowników ZUS. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku postępowań wyjaśniających, potrzebne będą dodatkowe ręce do pracy. To będzie jednak nieduża skala, bowiem składanie wniosków drogą elektroniczną pozwala uniknąć wielu błędów, które przydarzały się w poprzednich latach" – podkreśliła prof. Uścińska. Ponadto przejęcie przez ZUS obsługi tego programu to ogromne oszczędności dla państwa. Koszty zmniejszyły się diametralnie. Dzięki temu w najbliższych latach uda się zaoszczędzić setki milionów złotych - dodała szefowa ZUS.

Ile wynosi świadczenie z programu?

Wnioski o wsparcie można składać do 30 listopada 2021 r. Świadczenie z programu przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia czy decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).