We flagowym programie Polski Ład padły kolejne zapowiedzi: osoby z niepełnosprawnościami zasługują, tak jak wszyscy, by żyć pełnią życia. A państwo ma stworzyć ku temu warunki. Czy tym razem to coś więcej niż deklaracja?

Reklama

Lista nierozwiązanych spraw

Autorzy rządowej strategii wyliczają, że obecna władza wprowadziła już Fundusz Solidarnościowy, regularnie podnosi wysokość świadczeń, a także uruchomiła program "Za życiem". A w kolejnych la- tach będzie realizować Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. To na razie wyłącznie deklaracje na papierze - odpowiadają pytani przez DGP eksperci. Jak mówią, problemem jest kluczowa dla systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami reforma orzecznictwa. Od prawie pięciu lat nie może ujrzeć światła dziennego. I również dziś nie da się uzyskać z resortu rodziny prostej odpowiedzi o datę. Podobnie sprawa się ma z programem "Za życiem", który - szczególnie po wyroku TK w sprawie aborcji - władza obiecywała rozszerzyć. Do Sejmu wpłynął wprawdzie poselski projekt ustawy w tej sprawie, ale procedowanie nad nimi nawet nie ruszyło. Teraz resort rodziny deklaruje, że prowadzi własne prace w tym temacie.

Na liście nierozwiązanych spraw jest również realizacja wyroku TK z 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał wtedy, że obowiązujące prawo łamie konstytucję, przyznając inne wsparcie finansowe opiekunom osób, które stały się zależne od stałej opieki w dzieciństwie, od tych, które stały się niedołężne w dorosłym życiu. "Zrównamy świadczenie pielęgnacyjne dla sprawują- cych opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami niezależnie od momentu po- wstania niepełnosprawności" - można przeczytać zapowiedzi w Polskim Ładzie. Nie ma jednak słowa o konkretach i terminach.

CZYTAJ WIĘCEJ W CZWARTKOWYM WYDANIU DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ>>>