Szef rządu podczas wizyty w Miedzianej Górze w woj. świętokrzyskim powiedział, że inwestycje wodno-kanalizacyjne to "rozwiązania, na które kładziemy ogromny nacisk".

Jedną z części Polskiego Ładu jest wielki program budowy i modernizacji linii wodociągowych, kanalizacyjnych - powiedział Morawiecki. - Proponujemy rozwój takich inwestycji w wielu miejscach Polski z rządowego programu inwestycji lokalnych i z programu Polski Ład - dodał.

Bardzo zależy nam, żeby Polacy wracali do różnych gmin z zagranicy, żeby nie chcieli wyjeżdżać, a do tego potrzebny jest pewien podstawowy standard życia - stwierdził premier. Jak dodał, kilka lat temu według statystyk 90 proc. mieszkańców miast miało dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, podczas gdy na wsi odsetek ten wynosił 40 proc.

Razem z parlamentarzystami PiS z województwa świętokrzyskiego opracowaliśmy plan kanalizacji, wodno-kanalizacyjny, inwestycji tego typu w ramach regionu - powiedział Morawiecki. Jak wskazał, "to są drogie inwestycje, bardzo często samorządów na nie nie stać".

Według premiera projekty wodno-kanalizacyjne uzyskają wsparcie szczególnie tam, gdzie "brak jest nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej bądź istnieje ona, ale są też takie sieci wodociągowe, które są niebezpieczne dla zdrowia i następuje ich wymiana".