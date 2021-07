"Trzeba zastanowić się nad tym, czy nie zwrócić się do osób, które otrzymują pomoc socjalną, 500 plus czy różnego rodzaju inne wsparcie socjalne - te osoby powinny, jeżeli zdrowie im na to pozwala, się zaszczepić - dla swojego dobra" - powiedział w "Debacie Tygodnia" w Polsat News poseł KO Tomasz Lenz.

Dopytywany, czy za brak zaszczepienia się świadczenie 500 plus powinno być zabierane odpowiedział: Wstrzymane do momentu zaszczepienia się. Reklama Zdaniem posła KO, byłoby to skuteczne rozwiązanie. Oceniał także, że scenariusz obowiązkowych szczepień powinien być rozważny. - Poza marchewką, czyli loterią i nagrodami, powinien być także kij - uznał Lenz w Polsat News.