To działanie robi wrażenie drażniącej przesady, ale ma cel. Rząd wciąż liczy na zmuszenie krnąbrnych osób do szczepień. Jest nowy powód – wariant Delta. Rządowi eksperci mają rację: wyrządza on szkodę bardziej niezaszczepionym niż zaszczepionym – brytyjskie dane wykazują to jednoznacznie. To wystarczający powód, by próbować zmienić niekorzystne proporcje między jednymi i drugimi. Na razie nie mamy nawet połowy obywateli po dwóch dawkach. Co skądinąd jest europejską normą, więc tu akurat brak podstaw do szczególnego wstydu.