Zgodnie z zaproponowaną przez rząd nowelizacją ustawy o przepisach epidemicznych, lokale gastronomiczne będą mogły wznowić przyjmowanie klientów wewnątrz, ale tylko tych, którzy są w pełni zaszczepieni, bądź już przeszły Covid-19. Ograniczenie to ma obowiązywać do 9 października, choć we wrześniu przeprowadzony zostanie przegląd sytuacji.

WIcepremier: Rozwiązanie lepsze niż alternatywy

Wicepremier Leo Varadkar przyznał w trakcie debaty w parlamencie, że proponowane przez rząd rozwiązanie nie jest idealne, ale jest lepsze i bezpieczniejsze niż dwie możliwe alternatywy, czyli otwarcie sektora gastronomicznego bez ograniczeń albo pozostawienie go zamkniętym do czasu zbudowania odporności zbiorowej w społeczeństwie. Wskazywał, że podobne zasady wprowadziły już Dania i Niemcy, a kilka innych krajów, w tym Francja, zmierza w tym kierunku. Opozycja przekonywała natomiast, że jest to rozwiązanie dyskryminujące. W głosowaniu rządową propozycję poparło 74 posłów, przeciwnych było 68.

Do tej pory w Irlandii pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 2,73 mln osób, a drugą - ponad 2,12 mln. Stanowi to odpowiednio 71,9 proc. oraz 57,3 proc. dorosłych mieszkańców kraju. Od początku epidemii w Irlandii wykryto prawie 280 tys. zakażeń koronawirusem, z powodu których zmarło 5018 osób.