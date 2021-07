Pierwsze tygodniowe losowanie odbyło się środę i dotyczyło osób zarejestrowanych od 1 do 11 lipca. Jak wynika z podanych informacji, łącznie wylosowano 130 nazwisk - 5 głównych i 5 rezerwowych do nagrody pieniężnej w wysokości 50 tys. zł., oraz 60 głównych i 60 rezerwowych do nagrody rzeczowej, jaką są elektryczne hulajnogi.

Kolejne losowania odbędą się 21 i 28 lipca. W sierpniu i wrześniu zaplanowano po cztery, a w październiku jedno. W sumie 12 losowań tygodniowych. W każdym z nich do wygrania będzie pięć razy 50 tys. zł (pula – 3 mln zł) i po 60 hulajnóg elektrycznych (łącznie 720 sztuk).

Oprócz nagród tygodniowych w loterii są także nagrody natychmiastowe, miesięczne oraz nagroda finałowa.

Co 500. osoba biorąca udział w loterii wygra 200 zł, a co 2000. uczestnik – 500 zł. Z kolei podczas każdego z trzech losowań miesięcznych przyznawane będą po dwie wygrane w wysokości 100 tys. zł oraz po dwa samochody Toyota Corolla (łącznie sześć sztuk). Losowanie finałowe odbędzie się 6 października. Uczestnicy loterii zagrają wówczas o dwie nagrody po 1 mln zł każda, a także o dwa samochody Toyota C-HR.

Ogólnopolska Loteria Narodowego Programu Szczepień

Ogólnopolska Loteria Narodowego Programu Szczepień jest jedną z form zachęty do szczepienia przeciw COVID-19. Mogą w niej brać udział osoby, które ukończyły 18 lat, dokonały kompletnej procedury zaszczepienia przeciwko COVID-19 i zarejestrują się w loterii do 30 września br. Rejestracji można dokonać poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989.

Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez organizatora na wygrane wynosi 21 mln 989 tys. 280 zł brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 52 tys. 796 sztuk.

Szczegóły dotyczące loterii, w tym terminy losowań oraz regulamin, można znaleźć na stronie internetowej: www.gov.pl/web/loteria.

Zgodnie z regulaminem nagrody wydawane są najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.

Organizatorem loterii jest Totalizator Sportowy, spółka, w której wszystkie udziały ma Skarb Państwa.