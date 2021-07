W ubiegłym tygodniu szef wydziału badań i rozwoju koncernu Pfizer Mikael Dolsten powiedział, że koncern zamierza złożyć wniosek do Agencji Żywności i Leków (FDA) o dopuszczenie przez regulatorów trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19. Dodatkowa dawka miałaby zapewnić lepszą ochronę przed wariantem Delta.

Andrusiewicz pytany w poniedziałek w RMF FM, czy resort zdrowia bierze pod uwagę ewentualne podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19, przekazał, że "czekamy na wyniki badań". Jeżeli Pfizer mówi, że ma wyniki badań dotyczące większej odporności po trzeciej dawce szczepienia, ukierunkowanej na nowe warianty, to oczywiście, chcemy te badania zobaczyć. Najpierw niech koncern złoży do EMA taką informację, i to EMA wydaje rekomendację - powiedział.

Rzecznik MZ podkreślił przy tym, że "na dziś nie ma badań, nie ma o czym mówić". W jego opinii, "na dziś jest więcej pijaru w tym obszarze".

Obowiązek szczepień?

Andrusiewicz był także pytany, czy powinno się wprowadzić obowiązek szczepień przeciw COVID-19 lub znaczne ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Na pewno to, czego byśmy nie chcieli, to prowokować ludzi do różnego rodzaju wystąpień. Obawiamy się, że dość drastyczne kroki, które miałyby zmusić ludzi do szczepienia, skończą się protestami, wychodzeniem ludzi na ulice - podkreślił. Rzecznik resortu zdrowia zapewnił, że ministerstwo nadal będzie namawiać i pokazywać zalety szczepień.

Zdaniem Andrusiewicza, w Polsce pozostaje 10-15 proc. osób, które czeka i zwleka ze szczepieniem. Zaznaczył, że do szczepień mają przekonywać lekarze POZ oraz lekarze pediatrzy. Rozmawiałem z lekarzami pediatrami i oni mówią, że są najlepszym źródłem dotarcia. Bo ktoś, kto przychodzi w dzieckiem do lekarza bezgranicznie ufa temu lekarzowi. W przypadku naszego zdrowia, możemy dyskutować z lekarzami, ale w przypadku zdrowia naszego dziecka wierzymy lekarzowi. Myślę, że rola pediatrów jest istotna - powiedział rzecznik MZ.

Loteria szczepionkowa

Andrusiewicz przekazał, że w Loterii Narodowego Programu Szczepień zarejestrowało się dotychczas ponad 2 mln osób w pełni zaszczepionych.