Jak poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia, badania potwierdziły 66 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarła jedna osoba z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

"Pierwszy dzień po apogeum III fali..."

"Dziś mamy pierwszy dzień po apogeum III fali, kiedy linia trendu dotycząca nowych zakażeń (7-dniowa średnia ruchoma) przestała maleć. Od tempa szczepień i naszej ostrożności zależy to, co będzie się działo dalej" - napisał Niedzielski. Minister zdrowia zaapelował, by uczestniczyć w akcji szczepień.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen (Johnson & Johnson) szczepione są tylko osoby od 18. roku życia. Preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich, szczepione są także dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat. Szczepionka Jannsen jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki.