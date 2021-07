Producenci wskazują, że sprzedaż przewyższa ich oczekiwania. – Jako branża od dłuższego czasu odnotowujemy rosnące zainteresowanie naszymi produktami, choć spodziewaliśmy się, że w połowie roku może się ono przynajmniej stabilizować. Optymizm chłodziły też trudności z dostępem do środków produkcji i rosnące koszty transportu. Okazało się jednak, że fabryki radzą sobie z ich pozyskaniem, a popyt nadal rośnie. To rekompensuje trudności związane z rosnącymi kosztami energii czy dostępem do surowców. Ostatecznie płacimy więcej i musimy podnosić ceny - ocenia, prezes Związku Pracodawców AGD APPLiA.