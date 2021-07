‒ Proponuje się ujednolicenie przekazywania dochodów z tytułu udziału samorządów w PIT i CIT tak, by już w momencie planowania budżetu na rok kolejny jednostka samorządowa miała wiedzę o równych 12 ratach, które z tego tytułu by wpływały, oczywiście z rozliczeniem na końcu po zbadaniu, czy jest to nadwyżka, czy niedobór środków ‒ zapowiedział wiceminister Skuza. Co ta zapowiedź oznacza w praktyce?