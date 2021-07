Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty na budowie przekopu Mierzei Wiślanej stwierdził, że postęp realizacji inwestycji jest bardzo widoczny. - Widać, że wszystkie prace biegną w terminie, że tak jak zapowiadano, do przyszłego roku pierwsze jednostki będą mogły przepłynąć kanałem, a do 2023 r. ta inwestycja będzie w pełni zakończona - ocenił.

Reklama

Prezydent przypomniał, że do zrealizowania pozostaje III etap prac, kiedy "nastąpi pogłębienie Zalewu Wiślanego i udrożnienie portu w Elblągu dla największych jednostek".

Duda zaznaczył, że "przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja, która wzmacnia suwerenność Rzeczypospolitej, to najważniejsza jej rola, żebyśmy nie musieli pytać sąsiadów, czy możemy wpłynąć na wody Zalewu Wiślanego i do portu w Elblągu".

Jak dodał, "inwestycja jest finansowana przez polski rząd i jest obietnicą złożoną mieszkańcom Elbląga jeszcze w 2006 r.".

Morawiecki: Gdańsk i Gdynia to symbol sukcesu naszej polityki morskiej

Nasza polityka to otwarcie się na Bałtyk. Gdańsk z Gdynią, które stają się największym portem na Bałtyku, (...) i które zabierają przeładunki kontenerowe portom zachodniej Europy, to symbol sukcesu naszej polityki morskiej - polityki handlowej, polityki portowej - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Zwrócił też uwagę na inne inwestycje. - A więc port offshorowy, porty serwisowe w Łebie, w Ustce, także port kontenerowy w Ustce, także port kontenerowy, głębokowodny w Świnoujściu. Pogłębiony tor kosztem 1,2 mld zł ze Świnoujścia, tor wodny do Szczecina, odbudowa całego przemysłu portowego, przemysłu morskiego - to myślę jest nasz znak firmowy, a przecież przemysł morski, morze, handel to jedna z dźwigni całego rozwoju gospodarczego - zaznaczył premier.

Wszystkie te inwestycje razem, od tej poczynając, tutaj, niedaleko Elbląga, na Mierzei Wiślanej, to inwestycje, które zmienią strategiczne położenie Polski pod względem politycznym, ale także pod względem gospodarczym. Umożliwią utworzenie nowych tysięcy miejsc pracy, lepszych, wysokopłatnych miejsc pracy, a to jest rzeczywiście część Polskiego Ładu - zaznaczył. Dodał, że Polski Ład ma doprowadzić do awansu cywilizacyjnego Polski i do tego, by Polacy zarabiali na poziomie średniej unijnej.

Strategiczny projekt

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, który połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, jest kluczowym i strategicznym pod względem bezpieczeństwa projektem rządu.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.