W sprawie Ostrołęki doszło do wielkiej niegospodarności i ktoś musi ponieść za to odpowiedzialność - mówił szef NIK. - Zmarnowano 1.3 mld złotych - dodał.

Całościowy raport dotyczący niegospodarności w elektrowni Ostrołęka NIK przedstawi na początku września.

Zawiadomienie w sprawie oczyszczalni "Czajka" będzie dotyczyło urzędników Ratusza.

Ostrołęka

Blok Ostrołęka C o mocy 1000 MW na węgiel kamienny zbudować miały kontrolowane przez państwo spółki Energa i Enea. Pierwsze prace ruszyły w październiku 2018 r., na początku 2020 r. projekt został zawieszony.

W 2020 r. obie spółki dokonały odpisów w związku z projektem, Energa na 876 mln zł, Enea na 647 mln zł. Przejmujący Energę PKN Orlen zadeklarował zbudowanie w Ostrołęce nowego bloku, ale nie na węgiel, tylko na gaz.

Czajka

W sierpniu 2019 doszło do awarii kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu Wisły oczyszczalni "Czajka". Zdecydowano o zrzucie nieczystości do rzeki. Do Wisły trafiało 3 tys. litrów ścieków na sekundę.

W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki płynęły do oczyszczalni od 9 września. 14 września bypass osiągnął stuprocentową wydajność.

W czasie, gdy działał tymczasowy rurociąg, na zlecenie MPWiK naprawiono kolektory. Od połowy listopada ścieki do "Czajki" znów płynęły w układzie przesyłowym pod dnem rzeki. Naprawa kosztowała miasto ponad 40 mln zł. Ponadto Wody Polskie naliczyły MPWiK ponad 10 mln zł opłaty za zrzut ścieków.

Jesienią 2020 miała miejsce kolejna awaria.