"NIK zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Totalizatora Sportowego sp. z o.o. przy wyborze dostawcy 300 terminali do gier hazardowych wraz z oprogramowaniem oraz zakup licencji do centralnego systemu zarządzania terminalami, wskutek czego Spółka poniosła szkodę majątkową w wysokości co najmniej 9,8 mln zł" - czytamy w raporcie NIK. WIĘCEJ NA TEN TEMAT CZYTAJ TUTAJ>>>

