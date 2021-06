Jak wynikało z zapowiedzi resortu finansów oraz KPRM, w tym tygodniu powinniśmy spodziewać się projektu ustawy zawierającej rozwiązania dotyczącezawarte w. Rząd chce, by jeszcze w lipcu trafił do Sejmu, czasu nie ma zbyt dużo. W momencie gdy resort finansów pokaże projekt, rozpoczną się konsultacje społeczne i międzyresortowe. Powinny potrwać 30 dni, choć można je skrócić do trzech tygodni. Ale problemem nie jest czas, a możliwy kłopot z potrzebną do uchwalenia większością.