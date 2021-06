Podczas środowego wysłuchania na temat budżetu wojskowego przed komisją Izby Reprezentantów ds. sił zbrojnych generał Milley i szef Pentagonu Lloyd Austin odpowiadali na pytania kongresmenów, zaniepokojonych wzrostem potęgi militarnej Chin. Jak zauważył czołowy Republikanin w komisji Mike Rogers, Chiny posiadają obecnie największą marynarkę wojenną i siły lądowe na świecie i zwiększają swoje wydatki, podczas gdy proponowany przez prezydenta Joe Bidena budżet wojskowy zakłada niewielkie cięcia.

Odpowiadając, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów stwierdził, że USA nadal posiadają zdecydowanie najpotężniejsze i dominujące siły zbrojne w każdym obszarze. Milley pzyznał jednak, że Chiny poczyniły wielkie postępy i byłyby w stanie wyprzedzić USA, ale tylko gdyby Ameryka "stała w miejscu". Wymienił przy tym obszary kluczowe dla losów tej rywalizacji, w których Chiny dokonują istotnych postępów.

"Obszar cyberprzestrzeni i kosmos to dwa krytyczne obszary"

Obszar cyberprzestrzeni i kosmos to dwa krytyczne obszary; obszar podwodny to trzeci. Ale są też nowe technologie, które są bardzo niepokojące: pociski hipersoniczne (...) zmiana relacji między człowiekiem i maszyną, połączenie z potężnymi systemami komputerowymi, pracują też nad szerokim zestawem technologii informacyjnych" - wymieniał generał, dodając, że Ameryka musi być na czele w każdym z tych obszarów. W przeciwnym wypadku, pozostawimy przyszłe pokolenia w bardzo trudnej sytuacji względem Chin - oznajmił.

Mimo tych obaw, zarówno Milley jak i Austin zapewniali, że proponowany budżet wojskowy odpowiada na te wyzwania i jest skupiony na przyszłości. Obaj odrzucili też zarzuty Republikanów, że cięcia w budżecie są wynikiem presji ze strony "radykalnej lewicy" i odbywają się kosztem wydatków na "progresywną listę życzeń". Prezydent patrzy na to z szerszej perspektywy - na siłę państwa i narodu, nie tylko siłę militarną. Chodzi o połączoną siłę. To kluczowe by mieć zdrową gospodarkę, wykwalifikowaną siłę roboczą, ponieważ to wszystko są rzeczy konieczne, by mieć silne wojsko" - powiedział Milley, dodając że budżet Pentagonu jest "adekwatny dla potrzeb Stanów Zjednoczonych.