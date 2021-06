Do 18 lipca potrwają konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko () na lata 2021–2027. Jego łączna wartość to 25 mld euro , czyli ok.. FEnIKS ma być następcą dotychczasowego programu Infrastruktura i Środowisko i jednocześnie największym funduszem w nowej perspektywie UE. Teraz znany jest już proponowany podział środków na poszczególne zadania. W programie znalazły się m.in. środki na inwestycje w poprawę bezpieczeństwa energetycznego, ochronę zdrowia, kulturę. Jednak najwięcej pieniędzy – ponad 14,5 mld euro (ok. 66 mld zł) ma być przeznaczone na transport. Choć Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśla, że realizacja FEnIKS-a ma być m.in. częścią dochodzenia do Europejskiego Zielonego Ładu, który ma walczyć ze zmianami klimatycznymi...