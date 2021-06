W Polsce zwiększa się liczba wykrywanych mutacji Delta. Nie jest obecna we wszystkich województwach, ale na Śląsku to nawet ok. 2 proc. przypadków

wirus pochodzący z Indii, czyli Delta, jest także obecny w Zachodniopomorskiem, Warmińsko-Mazurskiem, Pomorskiem i Mazowieckiem. Pierwszy raz ujawniono go w kwietniu. Resort Z analizy DGP wynika, że, jest także obecny w Zachodniopomorskiem, Warmińsko-Mazurskiem, Pomorskiem i Mazowieckiem. Pierwszy raz ujawniono go w kwietniu. Resort zdrowia uspokaja, że osoby zakażone tą mutacją są stosunkowo proste do odseparowania od reszty społeczeństwa, a więc na razie nie grozi nam scenariusz brytyjski, gdzie Delta jest odpowiedzialna za ponad 90 proc. zakażeń. Reklama CZYTAJ WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ>>> Grzegorz Osiecki Tomasz Żółciak Klara Klinger Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję