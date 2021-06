Rościszewski był człowiekiem, który poznał Mateusza Morawieckiego z prezesem PiS . To on wprowadził go w to środowisko polityczne – mówił nasz informator z otoczenia szefa rządu. Podobne wnioski można było też wyciągnąć z wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie dla Interii.