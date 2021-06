Polski Ład to dodatkowe miliardy złotych na innowacyjne inwestycje, które mają służyć młodym ludziom poprzez ich edukację i społeczeństwu przez rozwój gospodarki - napisał szef rządu we wpisie na Facebooku.

Pieniądze te mają wznosić polską gospodarkę na coraz wyższe poziomy rozwoju. My, Polacy, nie mamy się czego wstydzić - możemy czuć się dumni z rozwoju naszej ojczyzny! - dodał.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.