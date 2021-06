Szef KPRM był pytany o zapowiedź rządu czeskiego, że ten nie wycofa skargi z TSUE w sprawie kopalni Turów i będzie wnioskować o 5 mln euro kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez Polskę postanowienia Trybunału o wstrzymaniu wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów.

Trzeba podkreślić, że równolegle trwają prace pomiędzy MSZ, ministrem klimatu oraz innymi resortami zaangażowanymi w rozwiązanie tego problemu i trwa praca nad porozumieniem polsko-czeskim, które, jesteśmy przekonani, doprowadzi do zakończenia tego sporu - powiedział Dworczyk.

Obie strony "prowadzą działania prawne"

Podkreślił, że obie strony prowadzą działania prawne i podejmują te kroki, które należy podjąć w tej sytuacji. Nasi partnerzy czescy podjęli właśnie kroki, o których pani powiedziała. My ze swojej strony również podejmujemy kroki prawne, które na forum UE będziemy mogli wykonać w tej sytuacji - mówił szef KPRM, odpowiadając na pytanie dziennikarki w kontekście zapowiedzi wniosku Czech o 5 mln euro kary dla Polski za każdy dzień niewykonania decyzji TSUE.

Zarówno my, jak i nasi partnerzy czescy chcemy zakończyć jak najszybciej ten spór zawierając porozumienie. To porozumienie jest procedowane, ministrowie właściwie są w bezpośredni i wierzę, że w najbliższych dniach będziemy przybliżać się do zrealizowania tej międzynarodowej umowy - zapewnił Dworczyk.

Pytany o to, czy Polska jest gotowa płacić 5 mln euro kary dziennie, wyraził nadzieję, że do tego nie dojdzie, a cała sprawa zakończy się podpisaniem porozumienia. Szef KPRM wskazywał na kontekst wyborczy w Czechach, w tym procedowany przez parlament czeski wniosku o wotum nieufności wobec rządu Andreja Babisza.

Dworczyk podkreślił również, że dopóki porozumienie nie będzie zawarte, to spór nie zostanie rozwiązany.

Müller: czeski rząd przyjął mandat negocjacyjny

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany o sprawę kopalni, poinformował że "czeski przyjął mandat negocjacyjny do tego, aby z polską stroną się porozumieć". Wycofania skargi w momencie podpisania porozumienia dotyczyła rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Andrejem Babiszem - dodał Müller. Jak powiedział, rząd czeski przyjął mandat negocjacyjny do tego, aby z polską stroną się porozumieć. Ma wytyczne negocjacyjne w tym zakresie i przechodzimy do finalizowania umowy - wskazał rzecznik polskiego rządu.

Jednocześnie rozumiem to, że z przyczyn negocjacyjnych również, czeski rząd korzysta z instrumentów prawnych, które przysługują mu w toku postępowania, ale generalnie rzecz biorąc dostał mandat negocjacyjny premier Babisz, aby zakończyć polubownie tę sprawę i to wczoraj też było elementem ustaleń rządu czeskiego - dodał Müller.

Decyzja TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanej w maju decyzji nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku.

Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

Premier Morawiecki poinformował pod koniec maja po rozmowach z premierem Babiszem, że obie strony są bliskie porozumienia, w wyniku którego "Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do TSUE". Szef rządu poinformował również, że Polska będzie współfinansować na kwotę do 45 mln inwestycje środowiskowe. Z kolei Babisz zapowiedział wówczas, że rząd czeski nie wycofa skargi z TSUE, dopóki nie zostanie podpisana umowa z Polską.

Obecnie trwają prace nad ostateczną umową między stroną polską a czeską z udziałem m.in. przedstawicieli poszczególnych resortów.