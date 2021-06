Z rozporządzenia wynika, że do 25 czerwca utrzymany zostaje zakaz organizowania lub udziału w zgromadzeniach z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 (dotychczas było 50 osób). Utrzymano przy tym przepis mówiący, że odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

W przypadku odbywających się zgromadzeń, do 25 czerwca będzie obowiązywał nakaz zachowania odległości co najmniej 1,5 m między uczestnikami oraz nakaz zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Również do 25 czerwca będą obowiązywać obostrzenia dotyczące zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. Zgromadzenia takie będą mogły się odbywać w budynkach pod warunkiem, że "znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 mkw. powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa (...) wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. W przypadku takich zgromadzeń na zewnątrz uczestnicy muszą przebywać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Imprezy na otwartym powietrzu i w lokalach

Rozporządzenie podnosi z 50 do 150 dopuszczalną liczbę uczestników imprez i spotkań, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży.

Z co najmniej 50 proc. do co najmniej 25 proc. spada obowiązkowa liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, które muszą pozostać wolne. Rozporządzenie uchyla zakaz urządzania gier hazardowych na automatach oraz działania kasyn.

Działanie siłowni, klubów i centrów fitness będzie możliwe pod warunkiem zachowania reguły 1 osoba na 15 mkw. Podobny jest warunek dopuszczalności działania sal zabaw, przy czym do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Rozporządzenie znosi nakaz mówiący, że działalność polegająca na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach jest dopuszczalna w ogródku gastronomicznym.

Targi, wystawy, kongresy

Rozporządzenie dopuszcza działalność gospodarczą związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z). Ustalono jednak warunek: w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 mkw. powierzchni pomieszczenia. Do ograniczenia tego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Znosi się zakazy prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice, zakazy działania pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia, prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych.