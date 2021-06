Według opublikowanegoBarometru Metrohouse i Gold Finance dotyczącego rynku mieszkań i kredytów, w I kwartale 2021 roku najdroższe były lokale w Śródmieściu, gdzie średnia cena wyniosła prawie 13,5 tys. zł za mkw. W dalszej kolejności znajdują się dzielnice, w których cena transakcyjna przekracza 11 tys. zł: Mokotów, Wola i Żoliborz. Na średnie ceny powyżej 10 tys. zł należy przygotować się jeszcze na Pradze Północ oraz w Wilanowie.

Osobom, które posiadają bardziej ograniczone budżety można zaproponować kilka dzielnic nieco oddalonych od centrum. Najniższe ceny znajdziemy m.in. na Białołęce, na Targówku i w Wawrze – napisano w raporcie Metrohouse i Gold Finance.

Ceny mieszkań w Warszawie

Według danych Metrohouse średnia cena transakcyjna mieszkania w Warszawie wynosi 10 tys. 662 zł i jest o 7 proc. wyższa niż w I kw. 2020 r. W rezultacie aż 57 proc. sprzedanych lokali miało cenę za m kw. wyższą niż 10 tys. zł. Rok wcześniej odsetek ten wyniósł 41 proc.

W zasadzie bardzo trudno jest znaleźć lokum, którego cena za mkw. będzie niższa niż 8 tys. zł. W I kw. br. takie ceny występowały zaledwie w 11 proc. transakcji. Przeciętnie na mieszkanie wydajemy 603 tys. zł. Podwyżki cen spowodowały, że sprzedaż mieszkań w cenie do 300 tys. zł. to zaledwie 2 proc. wszystkich transakcji. Dla porównania rok temu odsetek ten wynosił 13 proc., a podaż tego rodzaju mieszkań była znacznie wyższa niż obecnie – napisano w raporcie.

Analizy Metrohouse i Gold Finance wskazują się, że najczęściej wybierane w Warszawie na rynku wtórnym metraże mieszkań to między 35 mkw. a 50 mkw. (38 proc. wszystkich transakcji) oraz między 50 mkw. a 65 mkw. (22 proc.).

Na uwagę zasługuje wzrost popularności mieszkań o większych powierzchniach. Przed rokiem na zakup lokali powyżej 80 mkw. decydowało się 15 proc. klientów Metrohouse, podczas gdy obecnie odsetek ten wzrósł do 20 proc. Odbywa się to przy mniejszym zainteresowaniu zakupem mieszkań o najmniejszych metrażach, do 35 mkw. Jeszcze przed rokiem odsetek takich transakcji wynosił 13 proc., podczas gdy obecnie spadł do 7 proc. – wskazano w opracowaniu.

Według Barometru Metrohouse i Gold Finance nabywcy mieszkań w Warszawie koncentrują się szczególnie na zakupach w kilku rejonach miasta. Pod względem transakcji na rynku wtórnym dominuje Mokotów. W I kw. 2021 r. pośrednicy Metrohouse przeprowadzili tam 16,9 proc. wszystkich transakcji.

Fotel lidera może być poważnie zagrożony za sprawą Woli (10,8 proc. udziału w transakcjach). Wola, szczególne dzięki nowym inwestycjom przeżywa swój niebywały rozkwit. Bliskość centralnych rejonów Warszawy oraz łatwość dojazdu w niemal każde miejsce w stolicy (ostatnio za sprawą nowych stacji metra) zachęca nabywców do osiedlenia się właśnie w tej dzielnicy. Dość płynna granica pomiędzy Śródmieściem a Wolą pozwala wielu z nich mówić, że mieszkają w centrum Warszawy. Trzecie miejsce pod względem liczby transakcji zajmują ex aequo Ursynów, Białołęka i Praga Południe (po 9,2 proc.) – wskazano w raporcie firm Metrohouse i Gold Finance.