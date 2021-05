Dane GUS

GUS w poniedziałek opublikował wstępny szacunek PKB w I kwartale 2021 r. Wynika z niego, że Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2021 r. spadł o 0,9 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem o 2,7 proc. rdr w IV kwartale 2020 r. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w I kw. spadł o 1,2 proc. rdr.

Jak podał GUS, w I kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 1,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,4 proc.

Trzy silniki wzrostu

„Lepsze od oczekiwań dane PKB za I kw. Wyrównany sezonowo wzrost PKB o 1,1 proc. wobec IV kw. Główne zaskoczenie in plus to włączyły się wszystkie 3 silniki wzrostu z pozytywnymi dynamikami konsumpcji, eksportu i inwestycji. Do 3 kw. gospodarka (realny PKB) odrobi straty z pandemii – napisał Paweł Borys na Twitterze.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w I kwartale wzrosły o 1,3 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 0,2 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 1,0 proc. rdr.