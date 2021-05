Od czerwca do października br. fiskus sprawdzi osoby sprzedające części do aut przez internet. Pod lupę trafią ci, którzy nie zgłosili działalności do opodatkowania, nie ewidencjonują sprzedaży bądź zaniżają obroty.

Adam Małyszko, prezes Forum Recyklingu Samochodów. ‒ Według naszych szacunków obecnie, w szarej strefie, czyli poza uprawnionymi stacjami, jest demontowanych na części około milion samochodów rocznie. W tej liczbie są również, choć w mniejszości, kradzione auta. Natomiast przychody ze sprzedaży surowców i części z tych pojazdów sięgają 5 mld zł – mówi, prezes Forum Recyklingu Samochodów. Reklama Tłumaczy, że taka działalność nie jest rejestrowana, więc od handlu tymi towarami nie są odprowadzane podatki. Bywa, że nieuczciwie działają też ci, którzy mają zarejestrowany biznes. Zaniżają wykazywany obrót, przez co unikają rejestrowania się dla celów VAT, więc i nie doliczają do zbywanych części podatku od towarów i usług. CZYTAJ WIĘCEJ W PONIEDZIAŁKOWYM "DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ">>> Agnieszka Pokojska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję