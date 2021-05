To duża różnica, bo część mieszkańców podróżowała do oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów miejscowości, by móc jak najszybciej przyjąć zastrzyk chroniący przed COVID-19.

Reklama

Dlatego nawet dokładna liczba podanych szczepionek w konkretnym mieście niewiele mówi o wskaźniku zaszczepionej populacji. A to właśnie on będzie decydował o zwycięstwie w ogłoszonym niedawno przez rząd konkursie na najbardziej odporną gminę.

CZYTAJ WIĘCEJ W PONIEDZIAŁKOWYM WYDANIU "DZIENNIK GAZETA PRAWNA">>>