Spychalski w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma9" pytany był o to, jak prezydent Andrzej Duda patrzy na kwestie relacji rosyjsko-amerykańskich i rosyjsko-europejskich w kontekście Nord Stream 2.

Reklama

NS2 łamie solidarność energetyczną?

- Jeżeli chodzi o Nord Stream 2, to nasze stanowisko jest znane i prezentowane od lat. Jesteśmy przeciwnikami tego projektu. Wielokrotnie to podkreślaliśmy, że ten projekt przede wszystkim łamie europejską solidarność energetyczną - powiedział.

Polska, jak zaznaczył, podejmuje intensywne działania mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego. - Patrzmy na to, co się dzieje, od tej strony, że my przede wszystkim musimy zabezpieczyć nas, zabezpieczyć kraje środkowej Europy, musimy być pewni, że dostawy energii będą niezakłócone - podkreślił rzecznik prezydenta.

Spychalski wskazał, że to jest najważniejszy cel polskiego rządu i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. - Szkoda, że nasi partnerzy, przede wszystkim Niemcy, nie zauważają, jak szkodliwym projektem jest projekt Nord Stream 2 - dodał.