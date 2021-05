Klasa średnia. Jakie zarobki?

Granica, od której zaczyna się klasa średnia jest niezwykle płynna, kontrowersyjna i trudna do zdefiniowania, w polskich warunkach są to dochody co najmniej 6-7 tys. zł netto miesięcznie - mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, były prezes GUS.

Kryterium dochodowe to osiąganie odpowiednio wysokiego dochodu osobistego w ciągu kolejnych dwóch-trzech lat, wyższego od średniego w kraju.

Kto należy do klasy średniej?

Jednak istotne jest też kryterium partycypacyjne, a jest to "odgrywanie z założenia aktywnej, pozytywnej i twórczej roli w krajowym życiu gospodarczym, społecznym, naukowym, politycznym czy artystycznym, a jednym z warunków spełnienia kryterium partycypacyjnego jest odpowiednia wiedza lub wykształcenie" – jak pisze B.Wyżnikiewicz swojej nowej książce „Dlaczego jedni są bogaci a inni nie”.

W dużym uproszczeniu można tez przyjmować, że do klasy średniej należą wszyscy podatnicy, którzy znaleźli się w najwyższym przedziale podatków. W 2006 r. najwyższy próg podatku dochodowego przekroczyło 266 467 podatników (1,12 proc), a w 2017 r. 863 648 podatników (3,45 proc.).

Z badań, które prowadziłem wynika, że jest to już grono ok. 3 mln ludzi i powiększa się ono co roku – dodaje ekspert. Państwo powinno dbać o klasę średnią, bo jej rozwój przeciwdziała także ubóstwu.