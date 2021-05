Generalnie jest zasadna taka, że składka na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 9% będzie należna od każdego świadczenia emerytalnego, niezależnie od przysługujących zwolnień podatkowych i faktycznie będzie obniżała to świadczenie czy w przypadku innych należności określony dochód - powiedziała Uścińska w telewizji wPolsce.pl.

A więc tutaj mamy jednoznaczne rozwiązania - dodała.

Podkreśliła, że w ZUS przeprowadzono szereg analiz, z których wynika, że składka zdrowotna będzie powszechnie należna od wszystkich tytułów do ubezpieczenia społecznego i będzie też dotyczyć świadczeń, zwolnionych z podatku. Zgodnie z programem społeczno-gospodarczym Polski Ład kwota wolna od podatku ma wynosić 30 tys. zł rocznie.

Według tych wszystkich naszych ustaleń, analiz i rozeznań, składka zdrowotna będzie powszechnie należna, a więc od wszystkich tytułów do ubezpieczenia społecznego. takim tytułem jest także świadczenie emerytalno-rentowe. Może przypomnijmy - bo już od tym mówiliśmy - od 2,5 tys. zł składka zdrowotna wynosi 225 zł - powiedziała Uścińska.

Pobieranie składki od wszystkich świadczeń ma zwiększyć wpływy z tytułu składki zdrowotnej.

Z tytułu wprowadzenia tej powszechnej zasady, że od każdego świadczenia, od każdego dochodu także pełna składka bez odliczenia zaliczki na podatek dochody mamy pobrać około 14 mld zł więcej, co dałoby prawie 25 mld zł z tytułu składki zdrowotnej. A więc składka będzie należna w pełnej wysokości - podkreśliła prezes.

Jednocześnie poinformowała, że świadczenie do 2,5 tys. zł pobiera ponad 5 mln osób.

Od tej grupy pobrano w roku ubiegłym ponad 7,1 mld zł podatku. Po stronie kosztów [planowanego podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie] też nie będzie pobrany w takiej wysokości podatek - wyjaśniła Uścińska.

Polski Ład

Z zaprezentowanego dokumentu "Polski Ład" wynika, że rząd planuje przyjęcie projektu dot. m.in. zmian podatkowych we wrześniu 2021 r. Planowane jest m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, a także podwyższenie drugiego progu podatkowego. Jednocześnie do 7% do roku 2027 ma wzrosnąć składka zdrowotna, która będzie płacona liniowo od dochodu.