Kraska w środę w Radiowej Jedynce powiedział, że w certyfikatach znajdą się informacje, czy dana osoba jest zaszczepiona, czy jest ozdrowieńcem lub w ostatnim czasie miała wykonywany test w kierunku SARS-CoV-2.

Reklama

Do Polski będzie mogła wjechać osoba, która albo jest zaszczepiona, albo jest ozdrowieńcem, albo wykonała w ciągu 24 godzin test. Taka zasada będzie obowiązywała nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich - poinformował wiceminister.

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący utworzenia unijnego zaświadczenia COVID-19 17 marca 2021 roku. KE potwierdziła też, że centralna infrastruktura informatyczna będzie technicznie gotowa już 1 czerwca. Od tej daty rozpocznie się okres przyłączania krajowych serwerów poszczególnych państw członkowskich, który zakończy się uruchomieniem systemu we Wspólnocie 1 lipca 2021 r.

Unijny Certyfikat Covid to nic innego jak kod QR i unikatowy identyfikator ułatwiający weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego. Kod QR dostępny będzie - tak jak do tej pory - w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl), w mobilnych aplikacjach mojeIKP lub mObywatel, czyli w tzw. cyfrowym portfelu. Otrzymać go można również w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień.

Cyfrowy Certyfikat Covid w czasie kontroli będzie skanowany; sprawdzany będzie też unikatowy identyfikator.