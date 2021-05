Moskiewski sąd okręgowy wcześniej nałożył na Google grzywnę w wysokości 6 milionów rubli za podobne wykroczenia.

Facebook został ukarany po postawieniu mu ośmiu osobnych zarzutów, związanych z wykroczeniami administracyjnymi, takimi samymi, za jakie ukarany został Google.

Oskarżenia wobec obu firm dotyczą postów, które według sędziów zachęcały nieletnich do przyłączenia się do mających miejsce w styczniu protestów, gdy ludzie w całej Rosji wyszli na ulice, by wesprzeć kremlowskiego krytyka Aleksieja Nawalnego po tym, jak został zatrzymany.

W kwietniu sąd w Rosji nałożył na Twittera trzy oddzielne grzywny w łącznej wysokości 8,9 miliona rubli, także w związku z oskarżeniami, że nie usunął zakazanych treści. Za podobne wykroczenia ukarany grzywną został w tym roku także TikTok.