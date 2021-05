Zawiesiliśmy połączenia LOT-u do Mińska; wyznaczone zostały alternatywne trasy dla lotów odbywających się nad terytorium Białorusi - powiedział Moczulski.

W poniedziałek rzecznik spółki przekazał PAP, że LOT przygotowuje alternatywne scenariusze dla połączeń, które odbywają się nad terytorium Białorusi. Zapowiedział, że spółka będzie przekazywać na bieżąco informacje odnośnie podjętych decyzji.

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi Mińsku wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny.

Działania Białorusi potępiło wiele państw, w tym Polska, zarzucając jej władzom złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu".

W nocy z poniedziałku na wtorek zebrani w Brukseli szefowie unijnych państw i rządów potępili zmuszenie przez Białoruś do lądowania w Mińsku samolotu Ryanair oraz zatrzymanie przez białoruskie władze Ramana Pratasiewicza.

Zgodnie z decyzją szczytu UE, kolejni przedstawiciele reżimu białoruskiego mają zostać objęci sankcjami i ma się to stać tak szybko, jak to możliwe. Zdecydowano też o nałożeniu nowych, sektorowych sankcji gospodarczych na Białoruś. Unijni przywódcy podjęli też decyzję o wprowadzeniu zakazu przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych UE oraz zaapelowali do przewoźników lotniczych mających siedzibę w UE o unikanie przelotów nad Białorusią.

Unijni liderzy wezwali Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) do pilnego zbadania sprawy zmuszenia do lądowania samolotu w Mińsku. ICAO zwołała na czwartek pilne posiedzenie.

Wymuszone przez władze Białorusi lądowanie samolotu linii Ryanair potępiło też Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego (IATA). "IATA stanowczo potępia wszystkie próby wpływania na cywilne operacje lotnicze lub wymuszanie lądowania, które są niezgodne z zasadami prawa międzynarodowego. Szczegóły wydarzenia związanego z lotem FR 4978 nie są jasne. Niezbędne jest pełne dochodzenie prowadzone przez kompetentne władze międzynarodowe" - napisał dyrektor generalny IATA Willie Walsh.

Linie Air France zawieszają loty w przestrzeni powietrznej Białorusi

"Air France przyjęły do wiadomości konkluzje Rady Europejskiej i w związku z tym zawieszają loty swoich samolotów w (białoruskiej) przestrzeni powietrznej do odwołania. Samoloty, które są już na trasie, będą miały zmienione plany lotów" - poinformował przewoźnik w oświadczeniu wydanym w nocy z poniedziałku na wtorek.

Lufthansa wstrzymuje loty nad Białorusią

"Ze względu na dynamikę obecnej sytuacji na razie zawieszamy operacje w białoruskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowała spółka w oświadczeniu.

Wcześniej w poniedziałek samolot Lufthansy, mający lecieć z Mińska do Frankfurtu, został tymczasowo unieruchomiony w stolicy Białorusi po tym, jak port lotniczy przekazał, że otrzymał maila o „zamiarze dokonania aktu terrorystycznego”. Po sprawdzeniu samolotu, bagażu i podróżnych alarm został odwołany i samolot odleciał ze stolicy Białorusi z opóźnieniem.

Premier Ukrainy: Zawieszamy połączenia lotnicze z Białorusią

"Od 00.00 26 maja Ukraina wstrzymuje połączenia lotnicze z Białorusią" - napisał Denys Szmyhal we wtorek w komunikatorze Telegram. Ukraińskie linie lotnicze i samoloty będzie obejmował zakaz wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej Białorusi - dodał. Na lotniskach państwowa straż graniczna ma przestać obsługiwać pasażerów, przybywających z Białorusi i zmierzających do tego kraju.

"Sytuacja z przymusowym lądowaniem samolotu firmy Ryanair w Mińsku jest naruszeniem konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Decyzja naszego rządu ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa lotów i pasażerów" - zaznaczył premier.

Opracowanie takiej decyzji polecił dzień wcześniej rządowi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak podkreśla ukraińska redakcja BBC, po zamknięciu połączeń lotniczych między Ukrainą i Rosją Mińsk był głównym punktem przesiadkowym wykorzystywanym podczas lotów między tymi dwoma krajami.

Linie Belavia odwołują loty do Wilna, Paryża i Londynu

„W związku z decyzją rządów Wielkiej Brytanii i Francji o zakazie lotów Bielavia do/z Wielkiej Brytanii i Francji jesteśmy zmuszeni do odwołania lotów do Londynu i Paryża od 25 maja do 30 października” - poinformowano w komunikacie, który przytacza agencja Interfax-Zachód.

Pasażerowie otrzymali możliwość zwrotu lub wymiany biletów.

W poniedziałek Belavia poinformowała o odwołaniu lotów do Wilna (do 26 czerwca) w związku z decyzją Litwy o wprowadzeniu zakazu lotów.

Po interwencji premiera KLM wstrzymuje loty nad Białorusią

Przewoźnik informował wcześniej w poniedziałek, że będzie nadal latał nad terytorium Białorusi. Rzecznik holenderskiej linii powiedział wówczas, że po konsultacjach z rządem nie widzi powodu do wstrzymania lotów.

Premier Mark Rutte wezwał jednak po południu KLM do wstrzymania lotów. Zarząd linii wstrzymał po tym wezwaniu połączenia przez przestrzeń powietrzną Białorusi.

KLM lata z Amsterdamu do Rosji lub do destynacji na Dalekim Wschodzie. KLM latał również do Mińska sześć razy w tygodniu. Trzy razy w partnerstwie z białoruską Belavią i trzy razy w tygodniu przez Paryż w partnerstwie z Air France. KLM lata również nad Białorusią w drodze do Azji.