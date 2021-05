Majątek Mateusza i Iwony Morawieckich

Dziennikarze "Wirtualnej Polski" ujawniają majątek premiera i jego żony. "WP" informuje, że w 2013 roku małżeństwo zawarło umowę o podziale majątku, więc premier nie musi wpisywać nieruchomości należących do jego żony, do oświadczeń majątkowych. Łączna szacunkowa wartość nieruchomości należących do Morawieckich wynosi 31,3 mln zł.

Majątek premiera Mateusza Morawieckiego

Dom w Dębkach (ok. 3-3,5 mln zł),

Dom w Golędzinowie (ok. 1,9 mln zł),

Mieszkanie w Warszawie (71,59 mkw. za 1,1 mln zł),

Działka rolna o powierzchni 2 ha w Baboszewie (ok 200 tys. zł).

Majątek Iwony Morawieckiej

Dwie działki we Wrocławiu - łącznie 15 ha (ok. 12,8 mln zł),

Mieszkanie we Wrocławiu (75 mkw. za ok. 700 tys. zł),

Mieszkanie we Wrocławiu (53,9 mkw. za ok. 500 tys. zł),

Lokal użytkowy we Wrocławiu (226 mkw. za ok. 1,3 mln zł),

Kawalerka we Wrocławiu (29,4 mkw. za ok. 180 tys. zł),

Grunty orne w Żernikach Wrocławskich (1,13 ha za ok. 1,2 mln zł),

Mieszkanie w Warszawie (300 mkw. za ok. 5,5 mln zł),

Mieszkanie w Warszawie (62,9 mkw. za ok. 835 tys. zł),

Grunty orne nad Bzurą (0,44 ha za ok. 250 tys. zł).

Wspólny majątek premiera i jego żony