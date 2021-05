To efekt przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacji kodeksu karnego i ustawy antykryzysowej. Czeka ona już tylko na podpis prezydenta. Zasadniczo ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, ale z mocą wsteczną – od 14 marca 2020 r., czyli od początku stanu zagrożenia epidemicznego. Dopiero pół roku po jego odwołaniu zostanie odwieszony bieg terminów przedawnienia.

Z kolei to, kiedy zostanie zniesiony stan epidemii oraz stan zagrożenia epidemicznego, zależy od decyzji ministra zdrowia. W rezultacie od niego zależy też, kiedy znów ze względu na przedawnienie będzie mogła ustać karalność przestępstw powszechnych i skarbowych.

Gdy pytamy przedstawicieli rządu, czy rozwiązania z nowelizacji nie są sprzeczne z zasadą niedziałania prawa wstecz lub czy możliwe jest wycofanie się z nich, jesteśmy odsyłani do resortu sprawiedliwości. Ministerstwo Zbigniewa Ziobry w odpowiedzi na nasze pytanie podkreśla, że konstytucja i prawo międzynarodowe nie chronią "prawa do przedawnienia" karalności przestępstw lub wykonania kary. "Ustawodawca może dowolnie kształtować zakres tej instytucji. Może nawet zlikwidować przedawnienie, a więc tym bardziej zawiesić jego bieg w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego". Resort wskazuje, że

gdyby nie nowe przepisy, sprawcy mogliby skorzystać z obiektywnych utrudnień w prowadzeniu postępowań i w efekcie ich sprawy jako przedawnione nie mogłyby być prowadzone. Jednak nowe regulacje budzą poważne zastrzeżenia ekspertów.

- Uzależnianie terminu przedawnienia od długości trwania stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa - twierdzi Przemysław Antas, radca prawny i partner w firmie doradczej Ontilo.

Jego zdaniem nie byłoby wątpliwości, gdyby nowelizacja przewidywała konkretny, maksymalny okres zawieszenia biegu terminów przedawnienia, np. do końca 2021 r.

