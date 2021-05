Epidemia koronawirusa. Rząd i samorządy próbują znaleźć sposoby na to, by zachęcić ludzi do szczepienia się, by Polska mogła osiągnąć odporność zbiorową. Na spotkaniu szefa KPRM, Michała Dworczyka i prezydentów miast padły pierwsze pomysły. Co planują obie strony?

Rządowy pomysł polega na zachętach finansowych dla tych samorządów, w których zaszczepi się jak najwięcej osób. Nie chcę na razie mówić o kwotach, będą znane na początku tygodnia. Pozytywnie oceniamy pomysły mobilizujące samorządy do tego, by jak największa ich populacja się zaszczepiła - mówi na antenie Radia ZET pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich Marek Wójcik Reklama Samorządy mają też własne pomysły na zwiększenie frekwencji. Warszawa, Łódź i Kraków chcą zorganizować loterię z atrakcyjnymi nagrodami. To jednak takie proste nie będzie. Padały oferty nagród nadzwyczaj atrakcyjnych. Jednak, żeby zorganizować taką loterię trzeba przejść niesamowicie długą, biurokratyczną procedurę, ale kto wie - tłumaczy Marek Wójcik. Prawie 4,8 mln Polaków w pełni zaszczepionych Zobacz również Pierwsze pomysły mogłyby wejść w życie już w czerwcu Kolejne spotkanie strony rządowej z samorządowcami w poniedziałek. Obie grupy mają pomyśleć nad kolejnymi postulatami, które sprawią, że zaszczepi się więcej ludzi niż obecnie. Pierwsze pomysły mogłyby - jak podaje Radio ZET - wejść w życie już od czerwca.