Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech i w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia. - Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych - czytamy w postanowieniu wydanym przez wiceprezes Trybunału.

Minister Michał Wójcik ocenił, że decyzja TSUE jest skandalem. - Złoże w kopalni Turów jest eksploatowane od dziesiątków lat. Dziś sędziowie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazali natychmiastowe wstrzymanie wydobycia. Tak, to skandal. Koszty społeczne i gospodarcze mogą być ogromne. Na decyzji zarobią sąsiednie państwa - napisał na Twitterze.

Według wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, decyzja TSUE wskazuje, iż konieczna jest stanowcza reakcja i reforma unijnego sądownictwa. - Unia musi zacząć respektować zasadę pewności prawa i praworządności. Kolejny raz mamy do czynienia z ingerencją w polską suwerenność bez podstawy w zapisach traktatowych - napisał na Twitterze.

Gra w sądownictwie

Niemcy otwierają nowe kopalnie węgla brunatnego, a Polska ma je zamykać z dnia na dzień, bo TSUE tak rozkazuje - napisał z kolei wiceszef resortu sprawiedliwości Sebastian Kaleta. - Teraz chyba rozumiecie o co idzie gra w sądownictwie? Chodzi po prostu o pozbawienia Polski prawa do decydowania co się w Polsce dzieje - dodał we wpisie na Twitterze.

"Jako Solidarna Polska od dłuższego czasu przestrzegamy przed postępującą pozaprawną ingerencją organów UE w sprawy Polski. Mam nadzieję, że tym razem reakcja naszego państwa będzie stanowcza i zdecydowana" - dodał Kaleta.

To jest zamach na Polskę

Jestem zszokowany. To, co zrobiło TSUE nie ma nic wspólnego z ekologią - mówi Radiu ZET Wojciech Ilnicki, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" KWB Turów.

O tej wodzie, o której mówią Czesi to jest zakłamanie pierwszej kategorii. To jest zamach na Polskę i ja tego inaczej nie widzę - dodaje Ilnicki. Pracownicy kopalni i elektrowni Turów planują w najbliższym czasie protest i blokadę drogi do Czech.