Oznacza to, że stracą one kolejne ważne zadanie do realizacji, bo właśnie trwają prace nad zmianą przepisów, która ma przenieść od lipca br. do ZUS program . Pisaliśmy o tym w DGP nr 75 z 2021 r. („Po 300+ do ZUS i tylko online”). I chociaż na początku istnienia programu 500+ samorządy wskazywały, że jest on dla nich dużym obciążeniem, teraz krytycznie oceniają pomysł jego zabrania.