Polski Ład: Przedsiębiorcy z wyższą składką zdrowotną. Znamy więcej szczegółów programu

Rząd opiera strategię społeczno-gospodarczą na najbliższe lata na pięciu filarach. Pandemia spowodowała, że najważniejszy stał się system ochrony zdrowia

Podwyższone koszty uzyskania przychodu i minimalna ryczałtowa składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą – to nowe elementy Polskiego Ładu, które poznał DGP.

Jednym z filarów Polskiego Ładu są rozwiązania podatkowe. Podniesiona do 30 tys. zł kwota wolna i likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od PIT oraz jej proporcjonalne naliczanie od dochodu dla osób prowadzących działalność gospodarczą mają zwiększyć progresywność systemu. To zgodne z tym, co opisywaliśmy w DGP jeszcze w marcu. Jednocześnie pojawiły się nowe elementy.

Reforma ma być neutralna dla osób z dochodami między 6 tys. a 10,5 tys. zł brutto. Rozmówca DGP z rządu przekonuje, że ma to sprawić podwyżka kosztów uzyskania przychodów dla tych osób. Jak słyszymy, będą kilkukrotnie wyższe w porównaniu z obecnymi i zróżnicowane w zależności od zarobków w tej grupie. Przykładowo koszty uzyskania przychodu mogą być w okolicach 15 tys. zł rocznie dla osób mieszczących się mniej więcej w połowie tej grupy, czyli zarabiających powyżej 8 tys. zł. brutto miesięcznie. CZYTAJ NA GAZETAPRAWNA.PL>>>

Budka: PiS-owski ład dzieli Polaków - przykładem "rzekoma" obniżka podatków

Wiele propozycji w Polskim Ładzie dzieli Polaków, czego przykładem jest "rzekoma" obniżka podatków, która przyniesie realną korzyść wyłącznie tym, którzy zarabiają do 6 tys. brutto, a uderzy w przedsiębiorców i klasę średnią - ocenił lider PO Borys Budka w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej".

Pytany, czy Polski Ład jest "początkiem marszu PiS po trzecią kadencję rządów, Budka ocenił, że "to projekt głównie wyborczy, obliczony na pozyskanie głosów w określonych grupach społecznych, a nie wizja nowoczesnego społeczeństwa, dobrze przygotowanego do wyzwań przyszłości".

Część dobrych rozwiązań jest wziętych wprost z propozycji prezentowanych w ostatnim czasie przez PO: podwyższenie kwoty wolnej od podatku, obniżenie tzw. klina płacowego, bezlimitowe zabiegi medyczne- zauważył.

Jak dodał, "niestety, jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach". Wiele propozycji kolejny raz dzieli Polaków. Dla przykładu rzekoma obniżka podatków. Przyniesie realną korzyść wyłącznie tym, którzy zarabiają do 6 tys. brutto, a uderzy w przedsiębiorców i klasę średnią. Ludzi, którzy również ciężko pracują. Z jednej strony mówi się o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku, a z drugiej na przedsiębiorców nałożony zostanie nowy podatek w postaci 9-proc. składki zdrowotnej - podkreślił. CZYTAJ NA RP.PL>>>

Kard. Dziwisz: Nie było żadnej blokady informacji, która miała dotrzeć do papieża

Nie było żadnych rzekomych filtrów, żadnej blokady informacji, która miała dotrzeć do papieża i o której miał prawo wiedzieć - powiedział w wywiadzie dla "Polska Times" kard. Stanisław Dziwisz.

Odnosząc się do kwestii szczepień przeciwko COVID-19, kardynał stwierdził, że zaskoczyło go stanowisko komisji bioetycznej Konferencji Episkopatu Polski mówiące, że produkcja niektórych szczepionek "budzi sprzeciw moralny".

Jak stwierdził, "sprawą szczepień zajmowała się Watykańska Kongregacja Nauki Wiary, podkreślając, że jeśli nie ma przeciwwskazań lekarskich, trzeba i należy się szczepić". W obecnej sytuacji to jest wręcz nakaz sumienia, by uchronić siebie oraz innych przed transmisją zabójczego wirusa - podkreślił kard. Dziwisz.

Pytany o kwestię wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne zaznaczył, że "to są bardzo bolesne sprawy dla Kościoła na całym świecie". "Trzeba je wyjaśnić. Ukarać winnych" - zastrzegł.

Jednocześnie zaznaczył, że "przy tej okazji, krzywdzi się, niesprawiedliwie osądzając, niewinnych". Atakuje się Ojca Świętego Jana Pawła II. A to wszakże papież Polak pierwszy powiedział +zero tolerancji+ dla pedofilii w Kościele. Potem kontynuował ten kierunek Benedykt XVI i teraz papież Franciszek, ale porządkowanie tych spraw w Kościele, ustanowienie norm dyscyplinarnych w stosunku do duchownych i świeckich podejrzanych o te czyny, to dzieło Jana Pawła II - mówił kard. Dziwisz. CZYTAJ NA POLSKATIMES.PL>>>

PiS idzie po władzę na kolejne lata. "Polski ład" jest początkiem kampanii wyborczej

Zaprezentowany w sobotę "Polski ład" ma dać partii zwycięstwo w 2023 r., a premierowi Mateuszowi Morawieckiemu niepodważalną pozycję w obozie władzy. Scenariusz jest dokładnie rozpisany.

Już na początku tygodnia szef rządu ma odwiedzić Podkarpacie, gdzie w Rzeszowie o prezydenturę miasta walczy wojewoda z PiS Ewa Leniart.

Partia przygotowuje się też do debat, podczas których chce rozmawiać o obietnicach Polskiego Ładu. CZYTAJ NA WYBORCZA.PL>>>