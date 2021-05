Zdaniem ekspertów tak duży spływ‒ w samym styczniu do NFZ ze składek płaconych do ZUS spłynęło 7,4 mld zł (razem z KRUS to niemal 8 mld zł) ‒ jest o tyle zaskakujący, że doszło do tego podczas trzeciej fali zachorowań i był to pierwszy pandemiczny początek roku. Dla porównania w styczniu 2020 r., kiedy w Polsce nie było jeszcze COVID-19, z ZUS do NFZ trafiło 7,1 mld zł (7,6 mld zł z KRUS), jeszcze rok wcześniej 6,6 mld zł (7 mld zł z KRUS).