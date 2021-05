W programie "Fakty po Faktach" o Polskim Ładzie rozmawiali wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń z Prawa i Sprawiedliwości i posłanka Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej, była wiceminister finansów.

Po pierwsze, jesteśmy na razie na etapie slajdów - komentowała Leszczyna w TVN24.

Nowy program rządu oceniła, jako "wielkie oszustwo PiS i całej Zjednoczonej Prawicy".

Bo nie przypominam sobie, żeby w 2019 roku PiS, idąc do wyborów, mówił, że podniesie podatki o dziewięć procent, że podniesie podatki dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na umowę o pracę. Nie przypominam sobie tego w kampanii wyborczej, a de facto na tym polega Polski Ład i to jest to, co Polacy odczują najbardziej - oceniła.

Transfery społeczne traktujemy jako część polityki państwa. Dla nas kluczowe jest, aby dzięki Polskiemu Ładowi w tym roku gospodarka urosła o pięć procent PKB, w kolejnym o nawet sześć procent PKB. Po to jest cały system inwestycyjny, który zaproponowaliśmy - powiedział Soboń.

Natomiast z naszego punktu widzenia, rosnące dochody państwa powinny być dzielone sprawiedliwie i na tych dochodach powinni na nich zyskiwać ci, którzy są dzisiaj w trudniejszej sytuacji materialnej, a przede wszystkim polskie rodziny - dodał.

Soboń do Leszczyny: Pani zwariowała

Soboń zwrócił się również do posłanki KO mówiąc, że "zwariowała".

Soboń przeprasza

"Staram się w swoich wypowiedziach nie używać emocji ani mocnych słów. Zrobiłem to dziś jedyny raz, za co przepraszam @Leszczyna ale zrobiłem to w imię szacunku dla śp. Zyty Gilowskiej. Jako uczeń i Świdniczanin. Nie wmawia się zmarłym ich bieżących poglądów. To barbarzyństwo!" - napisał Soboń na Twitterze.