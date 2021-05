Price podkreślił, że proponowany do Narwi pocisk można zintegrować z systemem zarządzania polem walki IBCS - w który mają zostać włączone zestawy Patriot będące podstawą systemu Wisła - a także z polskimi systemami dowodzenia i kierowania (C2). W systemie obrony powietrznej Polski Narew ma się znaleźć między systemem Wisła a wyrzutniami bardzo krótkiego zasięgu.

Pod koniec kwietnia szef MON Marusz Błaszczak poinformował o przyjęciu wniosków z fazy analityczno-koncepcyjnej programu Narew. Ma on być realizowany przez Polską Grupę Zbrojeniową; wybrany za granicą pocisk ma być produkowany w kraju. MBDA proponuje pocisk CAMM i transfer technologii.

PAP: Co MBDA proponuje obecnie Polsce; na jakim etapie są rozmowy w sprawie pocisków dla systemu Narew, czy są one prowadzone z PGZ i MON czy także z prywatnymi polskimi firmami?

James Price: Nasza firma przedstawiła propozycję, która całkowicie spełnia polskie oczekiwania względem programu Narew: stworzenia skutecznego i całkowicie narodowego systemu obrony powietrznej, przy założeniu, że to polscy specjaliści będą dla niego produkować w kraju pocisk przeciwlotniczy najnowszej generacji CAMM. Dzięki temu zostaną osiągnięte dwa cele - powstanie spełniający wszystkie wymagania, suwerenny system obrony polskiego nieba oraz zaistnieje znaczący impuls dla tworzenia nowych miejsc pracy w Polsce, dla rozwoju umiejętności i technologii obronnych.

Przekażemy Polsce kluczowe technologie dotyczące CAMM oraz umiejętności i wiedzę potrzebne do jego modyfikacji lub modernizacji, a także rozwoju Narwi przez cały cykl jej eksploatacji w polskim wojsku. Prowadziliśmy rozmowy ze wszystkimi kluczowymi dla Narwi stronami: Ministerstwem Obrony Narodowej, Inspektoratem Uzbrojenia oraz naszym partnerem przemysłowym w programie, to jest Polską Grupą Zbrojeniową i jej spółkami zależnymi, tworzącymi konsorcjum Narew. Decyzja co do systemu dowodzenia i kierowania środkami walki dla Narwi należy do polskiego klienta.

Czy wiadomo, z jakimi systemami dowodzenia i łączności mają być integrowane zestawy Narew?

My jasno wskazaliśmy, że rakiety z rodziny CAMM są kompatybilne ze wszystkimi możliwymi rozwiązaniami – sprawdziliśmy z pozytywnymi wnioskami możliwość integracji naszych rozwiązań z amerykańskim systemem IBCS, możemy zintegrować CAMM także z polskimi lub innymi systemami C2.

Co dla MBDA oznacza zakończenie fazy analityczno-koncepcyjnej w programie Narew?

Uznajemy to za dobrą wiadomość dla programu Narew, który - jak wiemy - został przez polski rząd uznany za projekt kluczowy dla rozwoju kompetencji krajowego przemysłu zbrojeniowego. Rozumiemy, że po zakończeniu fazy analityczno-koncepcyjnej kolejnym krokiem będzie skierowanie przez Inspektorat Uzbrojenia zaproszenia adresowanego do PGZ do złożenia oferty dla programu Narew.

Jak zaawansowane są rozmowy na temat współpracy przy niszczycielu czołgów?

Jako oręż nowych polskich niszczycieli czołgów MBDA zaproponowało sprawdzoną w walce broń - przeciwpancerny pocisk rakietowy Brimstone. Uczestnicząc w dialogu technicznym, zaprezentowaliśmy polskim ekspertom wyjątkowe możliwości Brimstone’a. Równolegle pracowaliśmy z polskim przemysłem. Po pierwsze nad koncepcją integracji naszego pocisku z polskimi pojazdami i systemami kierowania ogniem.

Po drugie włączyliśmy firmę Mesko S.A. do naszego globalnego łańcucha dostaw komponentów, z których produkujemy Brimstone, i Mesko wytwarza teraz dla nas części do tych pocisków. Dzięki programowi Ottokar-Brzoza udział polskiego przemysłu w produkcji Brimstone’a zwiększy się znacząco. Obecnie czekamy na kolejny etap tego programu.

Czy MBDA proponuje aktualnie także inne swoje wyroby, np. rakiety do uzbrojenia samolotów i okrętów?

Tak, prowadzimy rozmowy ze stroną polską na temat kilku innych programów modernizacyjnych. Przykładem jest przyszła fregata Miecznik dla Marynarki Wojennej RP, której uzbrojenie również mógłby stanowić CAMM.

Wybór naszej rakiety nie tylko dla systemu Narew, ale także i w tym programie pozwoliłby jeszcze bardziej zwiększyć zatrudnienie w przemyśle i zdolności produkcji w kraju pocisków z rodziny CAMM. Dzięki temu poszczególne rodzaje polskich sił zbrojnych zyskałyby możliwość dzielenia się zapasami rakiet.

Wspólne zapasy CAMM to podejście przyjęte przez Wielką Brytanię w odniesieniu do wojsk lądowych i marynarki wojennej, pozwalające oszczędzić pieniądze i zapewnić krajowi dodatkową odporność militarną w przypadku zaistnienia poważnego konfliktu.

Proponujemy również uzbrojenie dla polskich myśliwców F-35 Harpia. W ofercie mamy pełen zestaw uzbrojenia powietrze-powietrze oraz powietrze-ziemia zintegrowanego z F-35. Są to pociski powietrze-powietrze Meteor i ASRAAM oraz rodzina pocisków powietrze-ziemia SPEAR.

Co ważne, ASRAAM może być produkowany w Polsce na tej samej linii co CAMM. Oferujemy też uzbrojenie dla szeregu innych polskich programów modernizacyjnych, takich jak naramienna wyrzutnia pocisków kierowanych Enforcer dla projektu Pustelnik; Brimstone dla kilku polskich programów, w tym niszczyciela czołgów, myśliwców i śmigłowców szturmowych. Rozmawiamy również o uczestnictwie w programie obrony powietrznej bardzo bliskiego zasięgu o kryptonimie Sona.