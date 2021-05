Wielki program inwestycyjny

Reklama

Wielki program inwestycyjny to piąty filar Polskiego Ładu. My ten program inwestycyjny nadbudowujemy na sile polskich finansów publicznych – podkreślił premier.

Właśnie po to wynegocjowaliśmy najwyższy możliwy budżet i najwyższy w historii polski budżet z Unii Europejskiej 770 mld zł. To budżet, który będzie pomocny w rozwijaniu wielu celów cywilizacyjnych, w awansie cywilizacyjnym polskich rodzin, państwa polskiego, procesów, które działają w polskim państwie i doprowadzi do jakościowej zmiany życia i poprawy standardu życia dla polskich rodzin - powiedział Morawiecki.

Niech jego wiarygodność będzie podbudowana tym, że równolegle do tego, co wynegocjowaliśmy z Unii Europejskiej, tworzymy fundusz polskich inwestycji wielkości kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie, fundusz, który w Polskim Ładzie (…) składa się na ok. 650 mld zł w najbliższych 5-7 latach – oszacował premier.

Dodał, że "jak weźmiemy pod uwagę fakt, że w tych 770 mld jest wsad polski, polskiego państwa, polskich samorządów, to właściwie te proporcie będą wyglądać tak, że większa kwota na inwestycje w awans polskich rodzin będzie ze źródeł krajowych niż ze źródeł europejskich". Ale te ze źródeł europejskich są także bardzo potrzebne, bo to one doprowadzą do zasadniczego, cywilizacyjnego awansu polskiej gospodarki i w polskim społeczeństwie – zaznaczył premier.