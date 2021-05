Boom budowlany

Polski rynek też rośnie. Polacy zamiast wyjeżdżać za granice na urlopy zaczęli budować domy i remontować mieszkania ten boom budowlany jest – mówił Florek.

W branży budowlanej największym problemem teraz jest brak surowców takich jak: stal, drewno, szkło – dodał.

Czy to oznacza, że produkcji nie będzie, czy będzie za chwilę sporo droższa?

I to, i to. My na razie mamy surowiec do produkcji, ale jak tak dalej pójdzie to może być różnie – ocenił Florek.