"Dziennik Gazeta Prawna"

KO nurkuje, Hołownia zyskuje. SONDAŻ DGP i RMF FM

Po sporze o zasoby własne UE tąpnęło poparcie Koalicji Obywatelskiej.

Najnowszy sondaż United Surveys dla DGP i RMF FM przynosi złe wieści dla polityków Koalicji Obywatelskiej (KO). Po pierwsze, na to ugrupowanie swój głos oddałoby zaledwie 12 proc. ankietowanych. Dla porównania w sondażu, który opublikowaliśmy równo miesiąc temu, KO mogła liczyć na ok. 18 proc. głosów. Po drugie, zwiększa się dystans między KO a Polską 2050. Ugrupowanie Szymona Hołowni w najnowszym badaniu uzyskuje niemal 22 proc., podczas gdy w połowie kwietnia miało 19 proc.

Pozycję lidera utrzymał PiS (33,5 proc.). Lewica może liczyć na 9,6 proc., Konfederacja na 8,6 proc., a PSL-Koalicja Polska na 4,3 proc.

W ciągu miesiąca poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło z 18 do 12 proc., podczas gdy popularność Polski 2050 wzrosła z 19 do 22 proc. – wynika z sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, stanowiącej trzon KO, przyznają, że wyniki badania dają im do myślenia. – Ten wynik nas martwi, widzimy pewien kryzys, mimo że partia i klub podejmują wiele inicjatyw politycznych. Gdzieś to się zacina, dlatego musimy szybko dokonać diagnozy, przegrupować się i zatrzymać ten trend – komentuje poseł Arkadiusz Myrcha.

"Gazeta Wyborcza"

Lewica nie wyklucza kolejnych głosowań z PiS

Współpracujemy w takim samym zakresie z PiS, z Platformą i z PSL, bo nie można być tylko antyPiS-em. Jeżeli projekty ustaw pokrywają się z naszym programem, po prostu je wdrażamy. To się nazywa racjonalna opozycja - mówi Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy.

Iwona Szpala: Ogłosił pan kilka dni temu, że jesteście liderem opozycji.

Krzysztof Gawkowski: Powiedziałem, że mamy ambicje być liderem.

IS: "Lewica odważnie podnosi głowę i pokazuje, kto jest liderem opozycji" – to wypowiedź dla PAP. Chciałabym, żeby pan zdefiniował, co to jest lider opozycji.

"Rzeczpospolita"

Polska jednak przystąpi do testów certyfikatów covidowych

Od poniedziałku poszczególne kraje UE testują system informatyczny, który umożliwi m.in. zaszczepionym obywatelom Unii swobodne podróżowanie. Testy mają trwać dwa tygodnie. Polska – o czym pisaliśmy w środowym wydaniu "Rzeczpospolitej" – nie uczestniczy w testach. Ale jak się dowiedzieliśmy – tuż po naszej publikacji – do konsorcjum tworzącego unijny system nadeszło zgłoszenie naszego kraju o gotowości do integracji.

– Spełniamy wszystkie wymagania prawne i techniczne, przekazaliśmy wszystkie informacje i certyfikaty. Teraz czekamy na testy integracji z całym systemem centralnym dla wszystkich państw UE – mówi nam nieoficjalnie urzędnik z Kancelarii Premiera.

"Puls Biznesu"

Szef będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracownika

Rząd szykuje przepisy uprawniające firmy do kontroli zatrudnionych na obecność alkoholu we krwi. O uregulowanie tej kwestii zabiegał Rzecznik MŚP.

Pracodawcy będą mogli badać, czy pracownicy są trzeźwi. Trwają prace nad stworzeniem do tego podstawy prawnej, o co zabiegał Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP). Wprowadzi ją nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, której projekt wpisano do rządowych prac legislacyjnych. Rada Ministrów planuje przyjąć go w trzecim kwartale tego roku.

"Fakt"

Surowy minister, bo się dzieciom uczyć każe? [OPINIA]

Dzieci udają, że się uczą, a my udajemy, że je uczymy – tak zdalne nauczanie podsumował niedawno jeden z moich znajomych nauczycieli. To zdanie oddaje jednak tylko część ponurej prawdy. Po pandemii gospodarka pewnie znów zacznie się rozwijać, ludzie odzyskają pracę, ruszą firmy. Ale strat w edukacji dla setek tysięcy uczniów pewnie nie da się nadrobić – pisze Romuald Kiedrzyński, sekretarz redakcji Faktu.

Dotyczy to zwłaszcza dzieci z uboższych, albo niepełnych rodzin. A – co warto zawsze podkreślać – dobra publiczna edukacja nie jest dla bogatych, bo ci i tak sobie poradzą. Najpierw solidnie swoich pociech przypilnują, a jak to nie pomoże, to kupią im korepetycje. Publiczna edukacja jest właśnie dla tych, których na korepetycje nie stać.

