Samorządowcy zabierają głos w imieniu mieszkańców. Jedyną platformą rozmowy z rządem na ten temat jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) oraz roboczy zespół ds. KPO. Zapewne za jakiś czas dojdzie jeszcze Komitet Monitorujący KPO. Nie mogę mówić za wszystkich, ale ja uważam, że trzeba rozmawiać. Niedawno miałam spotkanie z marszałkiem Czarzastym, za co odsądzano mnie od czci i wiary, bo to już było po dogadaniu się Lewicy z PiS, a jeszcze przed głosowaniem w Sejmie. Czy te rozmowy do czegoś doprowadzą, tego nie wiem. Ale wiem, że brak rozmowy to ślepa uliczka. Owszem, mam zasadniczo ograniczone zaufanie do PiS. Dlatego z inicjatywy samorządowców w rozmowach z rządem na tym etapie uczestniczą też przedstawiciele organizacji pozarządowych. Obecni byli też...