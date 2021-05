Sejm przyjął we wtorek wieczorem ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, dotyczącą Funduszu Odbudowy.

W środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że Senat będzie wnosił poprawki. Zadaniem Senatu będzie tak zmodyfikować ustawę ratyfikacyjną, aby spróbować stworzyć tam kilka zabezpieczeń, które spowodują, że unijne pieniądze dostaną Polki i Polacy, każda gmina, powiat, województwo, a nie faworyci partii rządzącej - powiedział Grodzki.

W wywiadzie w Radiu Zet w piątek Buda podkreślił, że poprawki do ustawy ratyfikacyjnej nie są możliwe do uwzględnienia, jakiekolwiek by były. Marszałek Senatu mówiąc o poprawkach nie tylko mija się z prawdą, ale i z prawem. Do ustawy ratyfikacyjnej nie można wnosić poprawek. Ratyfikacja musi być bezwarunkowa. Ja nawet wczoraj rozmawiałem z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy byli zadziwieni, bo 19 krajów ratyfikowało już decyzje o zasobach własnych UE, natomiast nasza opozycja próbuje dokładać jakieś elementy - stwierdził Buda.

Wyraził nadzieję, że nie dojdzie do złamania prawa w Senacie i żadne poprawki nie będą głosowane. Jeżeli jakieś poprawki będą, to ta ustawa wróci do Sejmu i wtedy będziemy chcieli doprowadzić ją do zgodności z prawem, czyli zachować czystą ratyfikację bez żadnych dodatków, bo tak mówią przepisy - podkreślił wiceminister.

Pytany o poparcie dla ustawy w Senacie, odparł, że według niego porozumienie budowane wokół ratyfikacji na poziomie Sejmu jest aktualne również na poziomie Senatu. Dlatego, jak mówił, jest spokojny o wynik głosowania w izbie wyższej, choć - przyznał - polityka jest zmienna.

Wiceminister przekazał również, że po konsultacjach społecznych rząd uwzględnił wiele uwag samorządów do Krajowego Planu Odbudowy. Jak zaznaczył, nie ma wątpliwości, że pieniądze z KPO będą rozdysponowane sprawiedliwie, a w razie jakichkolwiek sygnałów o nieprawidłowościach, będzie interweniował.

Nowy Ład - kiedy rząd zaprezentuje program?

Buda wskazał też w rozmowie możliwy termin ogłoszenia założeń Nowego Ładu. Poinformował, że program jest praktycznie uzgodniony i zostanie zaprezentowany w okolicy 15 maja.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.